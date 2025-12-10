Iancu Vasilica é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir o Sporting-AVS, de sábado (20h30), em encontro da 14.ª jornada da Liga. No domingo, às 18 horas, Hélder Carvalho vai chefiar a equipa de arbitragem no Moreirense-Benfica. Por último, na segunda-feira (20h45), Miguel Fonseca vai arbitrar o FC Porto-Estrela da Amadora.

Curiosamente, João Pinheiro continua fora do radar da Liga. O juiz da AF Braga tem recebido menos nomeações. Na última semana esteve no Leixões-FC Porto B (2-4) e, no domingo (18h), vai ser quarto árbitro no Paços de Ferreira-L. Lourosa, uma partida que vai ser dirigida por André Narciso.

Quanto a Fábio Veríssimo, vai chefiar a equipa de arbitragem no Portimonense-Leixões, no domingo (11h), outro duelo da 14.ª jornada da II Liga.

Confira as nomeações para a 14.ª ronda da Liga.

Casa Pia-Gil Vicente

Árbitro: Márcio Torres

Assistentes: David Soares e André Ferreira

4.º árbitro: António Nobre

VAR: Rui Soares

AVAR: Gonçalo Freire

Nacional-Tondela

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Andreia Sousa e Ricardo Carreira

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Tiago Martins

AVAR: Fábio Monteiro

Rio Ave-Vitória de Guimarães

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Tiago Costa e Rúben Silva

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Vasco Santos

AVAR: Ângelo Carneiro

Sporting-AVS

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: José Pereira e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

Famalicão-Estoril

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Inácio Pereira e João Macedo

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Sancho

Moreirense-Benfica

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nuno Eiras

Arouca-Alverca

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Jonathan Babo

Sp. Braga-Santa Clara

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Álvaro Mesquita

FC Porto-Estrela da Amadora

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: João Martins e Luís Costa

4.º árbitro: José Bessa

VAR: João Bento

AVAR: Márcio Azevedo