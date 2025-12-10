Liga: Hélder Carvalho dirige Moreirense-Benfica, João Pinheiro na II Liga
Conheça as nomeações para a 14.ª jornada da Liga. João Pinheiro, André Narciso e Fábio Veríssimo na II Liga
Iancu Vasilica é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir o Sporting-AVS, de sábado (20h30), em encontro da 14.ª jornada da Liga. No domingo, às 18 horas, Hélder Carvalho vai chefiar a equipa de arbitragem no Moreirense-Benfica. Por último, na segunda-feira (20h45), Miguel Fonseca vai arbitrar o FC Porto-Estrela da Amadora.
Curiosamente, João Pinheiro continua fora do radar da Liga. O juiz da AF Braga tem recebido menos nomeações. Na última semana esteve no Leixões-FC Porto B (2-4) e, no domingo (18h), vai ser quarto árbitro no Paços de Ferreira-L. Lourosa, uma partida que vai ser dirigida por André Narciso.
Quanto a Fábio Veríssimo, vai chefiar a equipa de arbitragem no Portimonense-Leixões, no domingo (11h), outro duelo da 14.ª jornada da II Liga.
Confira as nomeações para a 14.ª ronda da Liga.
Casa Pia-Gil Vicente
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: David Soares e André Ferreira
4.º árbitro: António Nobre
VAR: Rui Soares
AVAR: Gonçalo Freire
Nacional-Tondela
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Andreia Sousa e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Tiago Martins
AVAR: Fábio Monteiro
Rio Ave-Vitória de Guimarães
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Tiago Costa e Rúben Silva
4.º árbitro: João Gonçalves
VAR: Vasco Santos
AVAR: Ângelo Carneiro
Sporting-AVS
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
Famalicão-Estoril
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Inácio Pereira e João Macedo
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Pedro Sancho
Moreirense-Benfica
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Nuno Eiras
Arouca-Alverca
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Jonathan Babo
Sp. Braga-Santa Clara
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Álvaro Mesquita
FC Porto-Estrela da Amadora
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e Luís Costa
4.º árbitro: José Bessa
VAR: João Bento
AVAR: Márcio Azevedo