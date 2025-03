Numa manhã de inverno no Norte do país, a chuva não impediu Moreirense e Famalicão de testarem estratégias para a reta final do campeonato. O emblema de Moreira de Cónegos venceu a Oliveirense – 17.ª e penúltima da II Liga – por 3-2.

A jogar em casa, o Moreirense viu-se em desvantagem quando o extremo Mesaque Djú – formado no Benfica – inaugurou o marcador. Em todo o caso, os cónegos operaram a reviravolta por Yan Lincon, de penálti, Rúben Ismael e Dinis Pinto.

O derradeiro golo da Oliveirense foi assinado pelo extremo Bruno Silva.

O Moreirense, 10.º da Liga, recebe o Vitória de Guimarães (6.º), na noite de 30 de março (20h30). Por sua vez, a Oliveirense retoma a ação na II Liga em casa, ante o líder Tondela, na manhã de 29 de março (11h).

Depois deste particular, o plantel do Moreirense desfruta de dois dias de folga, retomando os trabalhos na segunda-feira.

Famalicão perde frente ao Desp. Chaves

Na vice-liderança da II Liga, igualado pelo Penafiel (3.º), o Desp. Chaves segue a todo o gás. Na visita à academia do Famalicão, os flavienses triunfaram por 2-3.

O Desp. Chaves adiantou-se por Tiago Reis e pelo jovem Francisco Borges, sendo o 0-2 aplicado na etapa complementar. Na reação, o Famalicão empatou por Mathias de Amorim e Simon Elisor. Todavia, Morim assinou o 2-3.

Nas contas da Liga, o Famalicão é nono e recebe o AVS (15.º), na tarde de 30 de março (15h30). Quanto ao Desp. Chaves, visita o Paços de Ferreira – 15.º da II Liga – na tarde de 30 de março (14h).

Gil Vicente perde no Reino Unido

Por último, o Gil Vicente perdeu em Inglaterra, diante o Brentford (1-0), emblema com o qual foi anunciada uma parceira. O único golo foi anotado pelo jovem avançado Romelle Donovan, de 18 anos.

O Gil Vicente ocupa o 14.º posto da Liga e recebe o Benfica (2.º), na noite de 28 de março (20h15).

Por sua vez, o Brentford é 11.º da Premier League e só volta à competição a 2 de abril, aquando da visita ao Newcastle (6.º).