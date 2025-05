A Liga Portugal preparou cinco cerimónias de consagração do campeão da Liga – Sporting ou Benfica – a definir no sábado, e da II Liga, a conhecer na sexta-feira – Tondela, Alverca ou Vizela.

O presidente do organismo, Reinaldo Teixeira, pretende marcar presença nos dois momentos. No caso da Liga, o vencedor da 91.ª edição vai ser consagrado em Alvalade ou em Braga.

O Sporting – campeão em título – recebe o Vitória de Guimarães (5.º) na tarde de sábado, às 18h. Em simultâneo, o Benfica visita o Sp. Braga (4.º). De recordar que águias e leões estão empatados no topo da tabela, com 79 pontos, ainda que o Sporting guarde vantagem no confronto direto.

Quanto à II Liga, há três cerimónias preparadas. No caso de o Vizela (3.º) vencer na visita ao Marítimo (11.º), Reinaldo Teixeira não vai conseguir – por motivos logísticos – aterrar na Madeira a tempo de consagrar os novos campeões.

Os três emblemas candidatos ao título entram em cena na noite de sexta-feira (20h30). O líder Tondela visita a U. Leiria (5.ª), enquanto o vice-líder Alverca recebe o Portimonense (15.º). O emblema beirão totaliza 61 pontos, um de avanço sobre o Alverca e dois de vantagem para o Vizela.