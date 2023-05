Realizaram-se esta quarta-feira os sorteios dos play-offs de acesso e permanência dos dois principais escalões portugueses. O 16.º classificado da Liga vai defrontar o terceiro colocado da II Liga, enquanto o 16.º posicionado da segunda divisão terá pela frente um conjunto da Liga 3.

Nesta altura, com duas jornadas por disputar, Santa Clara, Paços de Ferreira e Marítimo, já sem hipóteses de garantir a permanência de forma direta, disputam o lugar de play-off na Liga. Os madeirenses estão à frente, com 23 pontos, seguidos dos castores com 20, enquanto os açorianos têm 19.

Na II Liga, Farense e Estrela da Amadora são as equipas que ainda aspiram à subida. Os algarvios estão na segunda posição, com mais três pontos do que os tricolores, terceiros.

Na luta pela permanência no segundo escalão ainda restam Leixões, Nacional, B SAD, Trofense e Sporting da Covilhã. A equipa que terminar no 16.º posto vai defrontar o Lank Vilaverdense ou Sporting de Braga B, equipas da Liga 3 que aspiram à promoção. Nesta fase, o conjunto de Vila Verde está melhor posicionado, depois de vencer por 2-0 os arsenalistas na primeira mão do play-off do terceiro escalão.

As primeiras mãos estão marcadas para 3 de junho, enquanto as segundas vão realizar-se no dia 11 do mesmo mês.

O resultado do sorteio:

Play-off de de acesso/permanência à/na Liga

Primeira mão, 3 de junho

3.º classificado da II Liga - 16.º classificado da Liga

Segunda mão, 11 de junho

16.º classificado da Liga - 3.º classificado da II Liga

Play-off de de acesso/permanência à/na II Liga

Primeira mão, 3 de junho

Vencedor do play-off da Liga 3 - 16.º classificado da II Liga

Primeira mão, 11 de ju nho

16.º classificado da II Liga - Vencedor do play-off da Liga 3