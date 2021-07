Portimonense e Farense empataram este domingo sem golos, no último jogo de pré-época das duas equipas algarvios.

No emblema de Portimão, Paulo Sérgio utilizou os reforços Henrique Jocú, Carlinhos, Imbula e Renato Júnior no onze, ao passo que no conjunto de Faro foram três as contratações a alinharem de início: Gut, Loide Augusto e Henrique.

Os dois clubes estreiam-se oficialmente na nova época no próximo fim de semana. O Portimonense recebe a Académica na sexta-feira, às 20h15, enquanto o Farense joga em Chaves no domingo, às 18h00.