O uruguaio Rodrigo Abascal despediu-se do Boavista ao fim de quatro temporadas ao serviço dos axedrezados. Abascal terminou contrato com o clube do Porto e deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.

«Depois de quatro anos, 123 jogos e muitos momentos marcantes, chega ao fim o meu ciclo neste clube. Foram tempos de entrega total, superando desafios com trabalho e dedicação», começou por dizer.

«Infelizmente, não terminámos da forma que todos desejávamos. Aos meus colegas, ao staff e aos boavisteiros: o meu sincero agradecimento. O vosso apoio, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca passou despercebido. Saio com a consciência tranquila de que sempre dei o meu melhor. Levo comigo tudo o que aprendi e vivi aqui. Obrigado por tudo», agradeceu Abascal.

Um dos capitães do Boavista, Rodrigo Abascal fez 123 jogos pelo clube nos últimos quatro anos. Antes disso, tinha feito carreira pelo Uruguai, no Peñarol, Fénix e Juventud. Recorde-se que o Boavista foi despromovido à II Liga.