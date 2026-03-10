A providência cautelar apresentada por União de Leiria, Felgueiras e Vizela sobre o mecanismo de solidariedade da UEFA foi julgada improcedente pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Em causa está o chumbo de seis das 18 sociedades desportivas da Liga relativamente à distribuição das verbas provenientes da UEFA, o que impede as sociedades desportivas da II Liga de repartirem entre si um “bolo” de mais de 6 milhões de euros.

Assim, o “bolo” de 12 milhões passa a ser repartido somente entre os emblemas da Liga que não participam nas provas europeias.

Face a este cenário, União de Leiria, Felgueiras e Vizela argumentaram que a «deliberação unânime de 2024 criou um horizonte de estabilidade para o triénio 2024-2027». Todavia, o TAD julgou «improcedente o procedimento cautelar», salientando que a decisão tomada em 2024 cingiu-se à época 2024/25 e acrescentando que os quadros de equipas na Liga e II Liga mudam todas as épocas.