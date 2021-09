O Tondela venceu esta sexta-feira o Académico de Viseu por 3-2, num jogo particular e à porta fechada realizado no Estádio João Cardoso.

Rafael Barbosa (2’), Juanma Boselli (9’), uma das caras novas para a corrente época, e Iker Undabarrena (15’) marcaram os golos que valeram o triunfo aos visitados. Daniel Nussbauner (36’) e Tety (89’) foram os autores dos tentos dos forasteiros.

Este jogo particular contou ainda com outras estreias na equipa do Tondela, como é o caso do defesa central francês Modibo Sagna e o médio defensivo italiano Simone Muratore, ambos chegaram ao clube no último dia de mercado.

O Tondela ocupa a 14.ª posição da Liga, com três pontos em quatro jogos. O Académico de Viseu é também 14.º, mas da II Liga, com apenas uma vitória em quatro jogos.