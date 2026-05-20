Uma soma nula em Torres Vedras adia a decisão para daqui a uma semana. Depois deste 0-0, será em Rio Maior que tudo se decide no play-off de manutenção/subida à Liga.

Na fortaleza do Estádio Manuel Marques, onde o Torreense só somou uma derrota nos últimos onze encontros caseiros, a equipa de Luís Tralhão procurou desde cedo contrariar a vontade de Álvaro Pacheco, que na antevisão do encontro confessou querer adiar a decisão do play-off para o jogo em Rio Maior.

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A verdade é que nos primeiros 15 minutos surgiram apenas duas chegadas perigosas às balizas adversárias - uma para cada lado. As emoções pareciam tomar conta dos jogadores do Torreense, onde se notava a vontade de chegar ao golo, mas a tomada de decisão não era a melhor. A ansiedade de regressar ao topo do futebol português, onde não estava desde 1991/92, era muita e isso sentia-se. Já nas bancadas, os adeptos tentavam empurrar a equipa da casa para a vitória.

A formação de Torres Vedras procurava explorar a profundidade oferecida por Drammeh - que ia caindo para o lado de David Sousa e Pedro Sousa -, mas faltava sempre mais alguém para finalizar a jogada.

O Casa Pia parecia, em alguns momentos, adormecido e quiçá ainda a recuperar da última jornada da Liga. A postura dos Gansos, algo até apática, permitiu à turma de Luís Tralhão crescer no jogo. Com várias oportunidades a terminar a primeira parte, o Torreense podia ter chegado ao golo, não fosse um grande corte de Larrazabal em cima da linha a negar o primeiro.

A segunda parte trouxe um Torreense mais criterioso e com mais capacidade de criar perigo junto da baliza de Patrick Sequeira. Dany Jean como um dos homens mais perigosos, a formação de Torres Vedras foi empurrando os Gansos para trás, criando várias dificuldades à equipa de Álvaro Pacheco.

Aos 59 minutos, os Gansos mexeram e a entrada de Livramento para a frente de ataque para o lugar de Cassiano e a subida de Larrazabal no terreno trouxeram melhorias claras para a formação visitante. O impacto das mudanças ficaram visíveis ao minuto 73 quando, num lance de insistência, o ala ganhou o duelo físico com Javi Vázquez e cruzou para a cabeça do avançado entrado há poucos minutos. Lucas Paes, com uma enormíssima defesa, negou aquele que podia ter sido o primeiro golo do encontro. Ora, se no lance que marcava a melhor oportunidade do jogo e que podia motivar a formação visitante, foi exatamente nesse momento em que as aspirações do Torreense renasceram. Ao tentar marcar na recarga, Pedro Rosas acertou em cheio no joelho de Diadie e viu vermelho direto, depois de David Silva ser chamado ao VAR para avaliar o lance. Com a expulsão, Álvaro Pacheco foi ajustando as peças do xadrez na tentativa de aguentar a igualdade na partida e adiar as decisões para o jogo em Rio Maior.

O Torreense não foi capaz de desfazer a igualdade e a desilusão foi bem visível na cara de todos os que gritavam pela equipa de Torres Vedras. Do lado casapiano o resultado sabia a vitória. Esquecendo a diferença de divisão, fica a ideia de que o 16.º classificado visitou o terceiro lugar do campeonato e cumpriu o objetivo. Não perdeu.

As decisões ficam para o dia 28 de maio, às 20h, em Rio Maior.

A FIGURA: Lucas Paes

O guarda-redes do Torreense esteve em grande plano quando chamado à ação, sobretudo no lance em que negou o golo a Dailon Livramento. Segurou o empate e empurrou a equipa de Luís Tralhão para a frente.

Positivo: vontade do Torreense

Apesar de um início nervoso, a formação da casa foi conseguindo impor o seu ritmo, mostrando sempre uma vontade de chegar ao golo. Boa atitude por parte da turma de Luís Tralhão.

Negativo: postura do Casa Pia

Tal como Álvaro Pacheco havia anunciado, a vontade do Casa Pia foi, acima de tudo, não sofrer e adiar a decisão do resultado para o jogo da segunda mão, em Rio Maior. O objetivo foi conseguido, mas esperava-se mais dos Gansos, que tanto querem permanecer na Primeira Liga.