A Liga Portugal informou que as 33 sociedades desportivas que compõem os dois principais escalões do futebol nacional cumpriram o controlo salarial referente aos meses de março e abril.

Significa isto que o Portimonense, que há dias tinha sido a única sociedade desportiva a não comprovar a inexistência de dívidas relativas a este período, já demonstrou junto do organismo o cumprimento das obrigações contributivas e tributárias.

COMUNICADO DA LIGA:

«A Liga Portugal informa que a totalidade das 33 Sociedades Desportivas - três das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de março e abril, assim como demonstraram o cumprimento das correspondentes obrigações contributivas e tributárias.»

RELACIONADOS
OFICIAL: Marítimo segura defesa para o regresso à Liga
Santa Clara rejeita proposta do Sporting por jovem guarda-redes
Liga: Maxi Araújo é o primeiro defesa do Onze do Ano