A Liga Portugal informou que as 33 sociedades desportivas que compõem os dois principais escalões do futebol nacional cumpriram o controlo salarial referente aos meses de março e abril.

Significa isto que o Portimonense, que há dias tinha sido a única sociedade desportiva a não comprovar a inexistência de dívidas relativas a este período, já demonstrou junto do organismo o cumprimento das obrigações contributivas e tributárias.

COMUNICADO DA LIGA: