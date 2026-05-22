Totalidade das equipas da I e II Ligas cumpre controlo salarial
Portimonense regularizou a situação
Portimonense regularizou a situação
A Liga Portugal informou que as 33 sociedades desportivas que compõem os dois principais escalões do futebol nacional cumpriram o controlo salarial referente aos meses de março e abril.
Significa isto que o Portimonense, que há dias tinha sido a única sociedade desportiva a não comprovar a inexistência de dívidas relativas a este período, já demonstrou junto do organismo o cumprimento das obrigações contributivas e tributárias.
COMUNICADO DA LIGA:
«A Liga Portugal informa que a totalidade das 33 Sociedades Desportivas - três das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de março e abril, assim como demonstraram o cumprimento das correspondentes obrigações contributivas e tributárias.»