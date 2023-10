Vários treinadores portugueses concluíram as formações para o nível IV - UEFA Pro.

Filipe Martins (Casa Pia), Moreno (Desp. Chaves), Luís Freire (Rio Ave) e Rui Borges (Moreirense) foram os técnicos da Liga que marcaram presença no curso, que terminou esta quinta-feira.

António Oliveira, Bruno China, Carlos Fernandes (adjunto de Ruben Amorim), Dimas, Tozé Marreco, Neca, Ricardo Sousa, Tarantini, Nuno Campos e Vasco Faísca foram outros dos nomes que também estiveram presentes no nível IV.

Moreno, que na ficha de jogo tem aparecido como adjunto e que com o novo diploma vai também poder falar nas entrevistas rápidas, assinalou o momento nas redes sociais.

«Concluí hoje [quinta-feira] mais uma etapa importante no meu desenvolvimento como treinador. O nível IV vai dar-me as habilitações necessárias para estar, num futuro próximo, mais "solto" no banco mas também mais responsabilidade no exercício das minhas funções. Além disso, tive o privilégio de realizar o curso com colegas que aprecio muito e que tornaram estes momentos de aprendizagem em momentos de companheirismo, partilha, amizade e boa disposição», escreveu no Instagram.

Refira-se que o curso está dividido em três partes: a formação geral (8 a 12 de maio), a formação específica que agora terminou e ainda as tarefas complementares e a sua avaliação, que serão cumpridas até maio de 2024.