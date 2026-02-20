União de Leiria, Vizela e Felgueiras anunciaram que vão avançar com uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), contestando a exclusão dos clubes da II Liga do mecanismo de solidariedade da UEFA, noticiou a agência Lusa.

A ação judicial surge na sequência das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais de 16 de janeiro e 6 de fevereiro, nas quais voltou a ser rejeitada a proposta de distribuição das verbas pelas duas primeiras divisões.

Com a rejeição da proposta, os clubes da II Liga deixam de receber, nesta época, cerca de seis milhões de euros que seriam provenientes da fatia destinada aos emblemas da I Liga que não participam nas competições europeias.

No total, esse grupo de clubes tem direito a 12 milhões de euros no âmbito do mecanismo de solidariedade da UEFA.

As verbas serão canalizadas através da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que aguarda ainda indicação formal sobre o modelo final de distribuição dos montantes que a UEFA começará a disponibilizar a partir de quinta-feira.