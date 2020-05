Vasco Seabra é uma forte hipótese para ocupar o cargo de técnico do Boavista na próxima temporada, apurou o Maisfutebol.

O treinador de 36 anos teve hoje oficializada a sua saída do comando técnico do Mafra, que era 4.º classificado da II Liga antes da suspensão, e está em negociações adiantadas com o clube axadrezado.

Vasco Seabra, que há dois meses passou a ser representado pela Gestifute, já treinou na I Liga o Paços de Ferreira, em 2016/17, tendo entretanto orientado Famalicão (2017/18) e os sub-23 do Estoril (2018/19).

A concretizar-se o acordo, esta será a segunda experiência do treinador no principal escalão do futebol português.

Contactada pelo Maisfutebol, fonte do Boavista defende que o único compromisso que tem neste momento é para com o atual técnico, Daniel Ramos, e que só no final da época irá tomar alguma decisão.