O Famalicão recebeu e venceu o Penafiel por 3-1, num jogo de preparação para a nova temporada.

No centro de treinos de Famalicão, a equipa da Liga chegou à vantagem ainda no primeiro tempo, com um autogolo de Rúben Pereira. Já na segunda parte, Ibrahima Ba e Leonardo Oliveira deram ainda mais conforto no resultado aos minhotos, que ainda viram André Silva reduzir a desvantagem já perto do fim.

Veja aqui os golos apontados pelo Famalicão: