A Liga Portuguesa de Futebol Profissional assumiu preocupação com a eventual cobrança de IMI aos recintos desportivos, e com o que isso pode acarretar para os clubes.

Nesse sentido, a Liga pediu uma avaliação das consequências ao Grupo de Trabalho Financeiro.

O organismo «está preocupado com o impacto financeiro que tal medida poderá provocar junto dos clubes, do futebol profissional e do futebol português de uma forma global», lê-se, na nota.

Até agora, refira-se, vários clubes estão isentos de pagar o Imposto Municipal sobre Imóveis, por terem estatuto de utilidade pública e/ou os seus estádios serem considerados imóveis de interesse municipal.