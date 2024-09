Na sexta jornada da Liga, além de um minuto de silêncio – momento no qual um capacete de bombeiro será colocado no centro do relvado – os 18 capitães entrarão em campo com um casaco de combate a incêndios.

Além disso, a Liga comprometeu-se a doar 200 árvores autóctones por cada golo, a fim de recuperar o território ardido.

Desde o último domingo, arderam, em Portugal Continental, 119 mil hectares.

A ronda será inaugurada na Madeira, na noite desta sexta-feira (20h15), entre Nacional e Sp. Braga.