O Benfica foi condenado a pagar um total de 3.440 euros pelo comportamento incorreto do público na partida contra o Farense, no São Luís, da última segunda-feira.



De acordo com o mapa de castigos, as águias foram multadas em 1.530 euros por insultos dos adeptos encarnados a Roger Schmidt, Rui Costa e Di María, além das garrafas de água lançadas na direção do plantel.



«Os adeptos situados no setor 14, exclusivamente ocupado por adeptos da equipa visitante, identificados pelas suas vestes, camisolas, cânticos e cachecóis entoaram em uníssono e repetidamente os seguintes cânticos: 19 min - Oh Schmidt vai para o c******! 25 min - Oh Rui Costa vai para o c******! 35 min - Oh Di Maria vai para o c******! Após o final da primeira parte - Oh Schmidt vai para o c******! Após o final de jogo, ás 22h12, quando os jogadores e staff da equipa visitante, SL Benfica, se dirigia para o túnel de acesso aos balneários, adeptos afectos à equipa visitante, identificados pelas suas vestes, cachecois, camisolas empurraram a linha Led de publicidade, insultaram e arremessaram pelo menos duas garrafas na direção dos jogadores e staff do SL Benfica, não atingindo ninguém. Fomos informados pelo comandante das forças de segurança que esta ocorrência irá constar do seu relatório», pode ler-se no mapa de castigos.



A esta multa, junta-se outra no valor de 1.910 euros pelo «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos» por parte dos adeptos afetos às águias. Nota ainda para o Farense que foi condenado a pagar um total de 4.080 euros pelo comportamento incorreto do público que usou «engenhos explosivos ou pirotécnicos» e arremessou objetos para o relvado.