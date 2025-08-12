A poucos instantes do arranque da segunda parte do Estoril-Estrela da Amadora foi exibido um cartão roxo no momento em que Marcus Abraham ia ser lançado no jogo para substituir Robinho.

Mas o que é o cartão roxo? Este, ao contrários dos outros - o amarelo, o vermelho e até o branco - não é mostrado pelo árbitro, mas pelo delegado de uma das equipas que se defrontam e está relacionado com o novo protocolo da Liga a respeito de concussões cerebrais.

Robinho foi assistido após ter sido atingido na cabeça por Paulo Moreira, companheiro de equipa, aos 31 minutos. Ainda voltou ao jogo, mas após nova avaliação, ao intervalo, foi substituído.

Nesse sentido, foi seguido o artigo 4.º do Regulamento das Competições da Liga - «Procedimento em caso de substituição por concussão» - que determina o preenchimento de um cartão de cor roxa por parte do delegado ao jogo da equipa em questão e que o mesmo seja exibido de forma a que fique visível a todos os intervenientes do jogo e adeptos.

Foi isso que aconteceu quando João Marau levantou, junto à linha divisória do terreno, o cartão roxo pela primeira vez na Liga portuguesa.