Stefan Ristovski, lateral macedónio do Sporting, não saiu do banco durante a partida com o P. Ferreira, que terminou com um triunfo dos leões por 1-0, mas acredita que merecia ter sido eleito o homem do jogo.

Foi o próprio jogador que o afirmou… numa tirada bem-humorada à publicação do clube com o prémio atribuído a Jovane.

«Quem mais poderia ser?», questionou o clube que recebeu de Ristovski a resposta: «Eu».