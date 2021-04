Miguel Cardoso protagonizou um momento feio no empate do Rio Ave em casa do Boavista (3-3), da 26.ª jornada da Liga.

Aquando do golo já nos descontos de Fábio Coentrão, que fixou o resultado final, o técnico dos vilacondenses dirigiu-se ao banco dos axadrezados e fez um gesto obsceno nessa direção.

Seguiu-se um «burburinho» entre elementos das duas equipas, mas Miguel Cardoso não viu o cartão vermelho e permaneceu no banco até ao apito final.