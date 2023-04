O Arouca conquistou um penálti já nos minutos finais do jogo contra o Famalicão, da última segunda-feira. Depois de o árbitro assinalar grande penalidade, Alan Ruiz agarrou a bola e deu a entender que seria ele a marcar.



Assim que o argentino agarrou a bola, os jogadores adversários tentaram pressioná-lo, sobretudo Riccieli. Alan Ruiz aguentou a pressão, não escondeu o sorriso e no final entregou a bola a Sylla, que haveria de fazer o golo solitário do jogo. Riccieli ficou incrédulo e não evitou soltar uma gargalhada.



Ora veja: