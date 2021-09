O empate entre Gil Vicente e o Vizela fica marcado por um lance que promete dar que falar. Um golo anulado aos visitantes, numa altura em que venciam por 2-1, por um fora de jogo de apenas um centímetro.

Um lance aos 85 minutos de jogo e que podia ter alterado definitivamente a história deste jogo. Na sequência de um passe em profundidade, Kévin Lucien Zohi destacou-se sobre a linha do meio-campo, fugindo a Talocha para depois invadir a área e bater Brian Araújo pela terceira vez.

A bandeirola estava levantada, o que provocou, desde logo, muitos protestos do banco do Vizela, mas a verdade é que o VAR acabou por confirmar o adiantamento do extremo costamarfinense por apenas um centímetro.