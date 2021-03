A comitiva do Sporting foi recebida num clima de euforia à chegada a Viseu, onde ficará em estágio até ao jogo deste sábado com o Tondela.

Tal como é possível testemunhar em vários vídeos partilhados nas redes sociais (e mostrados em baixo), dezenas de adeptos aguardaram pelo autocarro que transportou a equipa leonina e entoaram cânticos de apoio, furando o dever de confinamento geral que vigora no país desde meados de janeiro. A paixão clubística foi mais forte.

Líder do campeonato com nove pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sporting joga neste sábado com o Tondela a partir das 20h30.