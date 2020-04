O Sporting pagou os três milhões de indemnização fixados pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ao treinador Sinisa Mihajlovic, mas o treinador sérvio ainda não fechou o dossier e, em declarações reproduzidas pelo jornal Record, acusa a SAD leonina de ter retido o IRS (25 por cento). O atual treinador do Bolonha diz que só recebeu 2,25 milhões de euros e exige o pagamento «total» da indemnização.

«Tentei abster-me de comentar publicamente este assunto e respeitar a confidencialidade dos procedimentos mas, perante a desinformação contida em várias notícias, desinformação essa que aparentemente foi transmitida aos media pelo Sporting ou por alguém dentro do clube, não me resta outra alternativa do que emitir uma declaração para corrigir essas notícias», começou por explicar Mihajlovic.

«Até à data, o Sporting não resolveu o nosso processo e não fez o pagamento total a que foi condenado pelo TAD a 28 de novembro de 2019. Desde a passagem do ano, quando reconheceram pela primeira vez a dívida, não fizeram outra coisa que não fosse tentar adiar o meu pagamento», acrescentou o treinador sérvio.

Recordamos que, inicialmente, a dívida tinha de ser saldada até final de março deste ano, mas o prazo foi dilatado até ao fim de abril com o adiamento do prazo para cumprimento do fair play financeiro da UEFA.