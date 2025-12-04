Granit Xhaka deixou uma coroa de flores no memorial dedicado a Diogo Jota, após o jogo entre o Liverpool e o Sunderland, desta quarta-feira.

O capitão dos visitantes protagonizou um gesto simbólico e esteve alguns segundos junto ao memorial do internacional português, que faleceu a 3 de julho após um acidente de viação. Recorde-se que Xhaka está na oitava época ao serviço de um clube da Liga Inglesa (Arsenal e Sunderland), tendo jogado por diversas vezes contra Diogo Jota, quando este atuava pelo Liverpool.

Assista aqui ao momento com Granit Xhaka: