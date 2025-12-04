Liga
VÍDEO: Xhaka deixa coroa de flores em memória de Diogo Jota
Capitão do Sunderland protagoniza gesto simbólico no memorial do internacional português, junto ao estádio do Liverpool
Granit Xhaka deixou uma coroa de flores no memorial dedicado a Diogo Jota, após o jogo entre o Liverpool e o Sunderland, desta quarta-feira.
O capitão dos visitantes protagonizou um gesto simbólico e esteve alguns segundos junto ao memorial do internacional português, que faleceu a 3 de julho após um acidente de viação. Recorde-se que Xhaka está na oitava época ao serviço de um clube da Liga Inglesa (Arsenal e Sunderland), tendo jogado por diversas vezes contra Diogo Jota, quando este atuava pelo Liverpool.
Assista aqui ao momento com Granit Xhaka:
