Lista da Liga: Ioannidis e Kiwior já inscritos
Reforços de Sporting e FC Porto já estão aptos para o campeonato português
Reforços de Sporting e FC Porto já estão aptos para o campeonato português
O mercado de transferências em Portugal está perto de fechar e a Liga já publicou a última atualização dos inscritos até às 21 horas. Os mais recentes reforços de Sporting e FC Porto já constam na lista.
Fotis Ioannidis, avançado que o Sporting desejava há mais de um ano, foi oficializado esta segunda-feira e já foi inscrito na Liga. Jakub Kiwior, defesa polaco que chega por empréstimo do Arsenal, está também apto para estrear-se na Liga portuguesa.
A última atualização da Liga, até às 21h00:
João Vitor dos Santos - Portimonense, SAD - Transferência Internacional
Jardeu Ribeiro Chaves - Portimonense, SAD - Transferência Internacional
Jincheng Liu - Portimonense, SAD - Transferência Internacional
Luigi Adamo Gaspar - Portimonense, SAD - Transferência Internacional
Wellington Luiz de Oliveira Santana - Portimonense, SAD - Transferência Internacional
Fotios Ioannidis - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Jakubpiotr Kiwior - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Joffrey Niou Negawabloua Bazie - Futebol Clube Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Inclusão no plantel
Paulo Alexandre Silva Sousa - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Revalidação
Dai Rodrigo Costa Baldé - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Revalidação
Fernando Maria Mendes Dias Ferreira - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Revalidação
Francisco Mesquita Costa Gomes Brás - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Nacional
Gonzalo Pastor Sanchez - FC Famalicão - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Matheus Meireles Paiva de Araújo - SC Braga - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)
Theoson Jordan Siebatcheu - Clube Desportivo de Tondela - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Paulo Vitor Leal Sousa Lima - AVS - Futebol, SAD - Transferência Internacional
José Manuel Bica Reis - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência Nacional
Mohamed-Ali Diadie - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Leandro Antonetti Lopez - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional
Dieu Merci Ndembo Michel - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Cedência Temporária
Álvaro Santos Correa - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência Internacional
Felipe Mateus Scheibig - Futebol Clube de Felgueiras, SAD - Transferência Internacional
Antef Tsoungui - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Internacional