O mercado de transferências em Portugal está perto de fechar e a Liga já publicou a última atualização dos inscritos até às 21 horas. Os mais recentes reforços de Sporting e FC Porto já constam na lista.

Fotis Ioannidis, avançado que o Sporting desejava há mais de um ano, foi oficializado esta segunda-feira e já foi inscrito na Liga. Jakub Kiwior, defesa polaco que chega por empréstimo do Arsenal, está também apto para estrear-se na Liga portuguesa. 

A última atualização da Liga, até às 21h00:

João Vitor dos Santos - Portimonense, SAD - Transferência Internacional

Jardeu Ribeiro Chaves - Portimonense, SAD - Transferência Internacional

Jincheng Liu - Portimonense, SAD - Transferência Internacional

Luigi Adamo Gaspar - Portimonense, SAD - Transferência Internacional

Wellington Luiz de Oliveira Santana - Portimonense, SAD - Transferência Internacional

Fotios Ioannidis - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Jakubpiotr Kiwior - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Joffrey Niou Negawabloua Bazie - Futebol Clube Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Inclusão no plantel

Paulo Alexandre Silva Sousa - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Revalidação

Dai Rodrigo Costa Baldé - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Revalidação

Fernando Maria Mendes Dias Ferreira - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Revalidação

Francisco Mesquita Costa Gomes Brás - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Gonzalo Pastor Sanchez - FC Famalicão - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Matheus Meireles Paiva de Araújo - SC Braga - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Theoson Jordan Siebatcheu - Clube Desportivo de Tondela - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Paulo Vitor Leal Sousa Lima - AVS - Futebol, SAD - Transferência Internacional

José Manuel Bica Reis - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Mohamed-Ali Diadie - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Leandro Antonetti Lopez - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional

Dieu Merci Ndembo Michel - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Álvaro Santos Correa - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência Internacional

Felipe Mateus Scheibig - Futebol Clube de Felgueiras, SAD - Transferência Internacional

Antef Tsoungui - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Internacional

