O mercado de transferências em Portugal está perto de fechar e a Liga já publicou a última atualização dos inscritos até às 18 horas. Destaque Vasco Sousa, que já se apresenta inscrito como jogador do Moreirense emprestado pelo FC Porto.

O Sp. Braga inscreveu Luis Gabriel Suazo, avançado de 17 anos que reforçou os juniores vindo da Juventus. Oscar Andres Perea Abonae, o mais recente reforço do AVS, também já se encontra inscrito na Liga.





A última atualização da Liga, até às 18h00:

João Francisco Gomes dos Santos - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Wesley Barbosa Duarte - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Diego da Silva Fernandes - Futebol Clube Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional

Gabriel Joaquim Carneiro Neto Alves Coelho - Futebol Clube Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Revalidação (Júnior)

Ricardo Augusto Yordanov Pereira - Futebol Clube Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Transferência Nacional (Júnior)

Oscar Andres Perea Abonae - AVS - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Isah Ali - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Luis Gabriel Suazo - Sport Clube de Braga - Futebol, SAD - Transferência Internacional (Júnior)

Musa Drammeh Jaiteh - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Fletcher Hani Smythe-Lowe - Estoril Praia - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Luís Maria Viegas Abreu Campos Gomes - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Eric Emanuel da Silva Moreira - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Tomás Miguel Costa Correia - Clube Desportivo de Tondela - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Tomás Matos Rocha Viegas - Clube Desportivo de Tondela - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Simão Gorrilhas Arêde - Clube Desportivo de Tondela - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Vasco José Cardoso Sousa - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Prorrogação

Anhá Candé - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Prorrogação (Júnior)

Rodrigo Francisco Pinto Vieira Fernandes - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Vasco José Cardoso Sousa - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Lucas Figueiredo dos Santos - Futebol Clube de Alverca - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Junior Armando Mendes - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Richard Melo Santos - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Edney Henrique Santos da Silva - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Aditamento

Miguel Cristóvão Pires - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Aditamento

Welinton Junior Ferreira dos Santos - Portimonense, SAD - Inclusão no plantel

Luís Caica Eusébio - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional