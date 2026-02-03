A lista final de inscritos na Liga: Sporting cede Rafael Pontelo ao Farense
Os últimos nomes confirmados nas ligas profissionais
A partir de agora, a torneira fechou! Já não podem ser inscritos mais jogadores nas Ligas profissionais de futebol. A Liga Portugal anunciou a lista final de contratos rececionados até à meia-noite, com alguns nomes conhecidos.
O Sporting emprestou nesta reta final os defesas José Silva ao Arouca e Rafael Pontelo (lembra-se?) ao Farense, ambos até ao fim da época. O internacional jovem português Gil Martins trocou o FC Porto pelo Gil Vicente.
O Estrela inscreveu o jovem moçambicano Eduardo Hubo (Ferroviário Maputo), bem como o brasileiro Vinicius Lago (Bragantino) e o argelino Brahimi Billal (Santos). O Rio Ave também registou vários reforços, sendo o mais sonante Tamble Monteiro.
Rhaldney trocou o Goztepe pelo Santa Clara e o Casa Pia pescou na II Liga o lateral Pedro Rosas, vindo do Felgueiras. Rafael Barbosa (Leixões) e Tiago Parente (Felgueiras) fazem o caminho inverso, trocando a primeira divisão pela segunda.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências
Contratos rececionados até às 24h00:
Gustavo Teixeira Lopes da Conceição - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Jalen Aleix Miller Blesa - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Mathéo Yanis Baudry Totalom Penka Zocko Hyabanga - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Eduardo Castigo Hubo - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional
Lourenço Amaro Teixeira - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Transferência Nacional
Rhaldney Norberto Simiao Gomes - Futebol Clube Alverca - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Afonso Miguel Oliveira Sousa - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Prorrogação (Júnior)
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência Nacional
Rafael da Silva Pontelo - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Cedência Temporária
Rodrigo Fernandes Melro - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel
Cheickou Oumarou Diallo - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Gil Pinto Martins - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Nacional
Tamble Ulisses Folgado Monteiro - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Nacional
Tiago Barros Rodrigues - CD Tondela - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)
Chidera Daniel Otuson - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional (Júnior)
Vinicius dos Santos Lago - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional
Diogo Casimiro da Silva Costa - Futebol Clube de Felgueiras - Futebol, SAD - Transferência Nacional
Tiago Parreira Parente - Futebol Clube de Felgueiras - Futebol, SAD - Cedência Temporária
Bilal Brahimi - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional
José Augusto Silva - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda. - Cedência Temporária
Pedro Silva Rosas - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Nacional
Joaquim Fernandes Pereira - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Revalidação (Júnior).