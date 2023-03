Os clubes na luta pelos lugares de topo na Liga tiveram mais de duas dezenas de jogadores em ação nesta janela internacional. Alguns deles voltam com muitos minutos nas pernas e depois de viagens bem longas. Também há algumas dúvidas com lesões, nomeadamente no Sporting. Agora que termina a janela internacional, o Maisfutebol foi olhar para o que fizeram os internacionais de Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga, que voltam agora para uma reta final de época intensa, com a luta pela Liga, as decisões europeias no caso de águias e leões e ainda as meias-finais da Taça para FC Porto e Sp. Braga.

Houve jogos para todos os gostos, na janela que marcou o arranque da qualificação para o Euro 2024 e teve dupla jornada de qualificação para a CAN em África, bem como o final da fase de grupos da Liga das Nações na Concacaf. As seleções sul-americanas e asiáticas, por seu lado, jogaram partidas particulares.

Benfica: os totalistas Aursnes e Vlachodimos e o estreante Musa

O Benfica foi o clube português que cedeu mais internacionais nesta janela, desde logo oito em seleções A. Teve ainda vários jogadores que já estão na órbita da equipa principal nas seleções jovens. Na seleção nacional, o Benfica tinha três representantes, mas apenas António Silva jogou de início, na segunda das duas partidas que assinalaram a estreia de Roberto Martínez como selecionador, frente ao Luxemburgo. Gonçalo Ramos saiu do banco em ambos os jogos, na reta final da segunda parte, enquanto João Mário só foi opção no último minuto regulamentar na primeira partida, com o Liechtenstein.

Na qualificação europeia, Aursnes foi totalista nos dois jogos da Noruega e, depois de 90 minutos na derrota com a Espanha, fez a assistência para o golo frente à Geórgia, num jogo que terminou empatado. Foi uma dupla jornada de afirmação para o médio encarnado na seleção. Vlachodimos também jogou 180 minutos pela Grécia, que começou a qualificação com um triunfo sobre Gibraltar por 3-0. O guardião do Benfica voltou a não sofrer golos no nulo frente à Lituânia em jogo particular.

Alexander Bah, por sua vez, foi titular em ambos os jogos da Dinamarca. Jogou os 90 minutos no triunfo frente à Finlândia (3-1) e foi substituído aos 65m na derrota com o Cazaquistão. De volta à Luz com novo estatuto está Musa, que fez a estreia internacional pela Croácia quando saiu do banco no empate com Gales. Nesta terça-feira, entrou para os últimos seis minutos no triunfo sobre a Turquia.

Otamendi foi o único jogador do Benfica a jogar fora da Europa nesta janela, na digressão da Argentina a celebrar junto dos seus a conquista do título mundial. O central assumiu a titularidade em ambas as partidas da albiceleste, frente a Panamá e Curaçao.

O Benfica teve quatro jogadores na seleção sub-19 e entre eles João Neves, já presença regular na equipa principal, foi protagonista na vitória sobre a Suécia que abriu a ronda de apuramento para o Europeu, ao marcar o único golo da partida. O médio voltou a ser titular frente à Chéquia no jogo que selou a qualificação, saindo no início da segunda parte. Esta terça-feira ficou no banco na vitória sobre a Croácia. Na seleção sub-21, Samuel Soares foi o dono da baliza na vitória sobre a Roménia em jogo de preparação para o Europeu, sendo depois suplente no triunfo sobre a Noruega.

Schjelderup, que se estreou recentemente pela equipa principal do Benfica, marcou na goleada à Roménia e voltou a jogar os 90 minutos no triunfo sobre a França (2-1) que selou o apuramento da Noruega para o Europeu sub-19. Cher Ndour, outro jogador que já ganhou minutos na equipa principal, também marcou um golo em jogo particular dos sub-20 de Itália frente à Noruega.

FC Porto: Otávio não perdeu tempo, médios em destaque

No FC Porto, que teve seis jogadores nas seleções, Otávio foi o único representante na seleção portuguesa, depois das dispensas por lesão de Diogo Costa e Pepe. Jogou apenas os 15 minutos finais do encontro com o Luxemburgo, mas não perdeu tempo e marcou dois minutos depois de entrar aquele que é o seu terceiro golo em 12 internacionalizações.

O FC Porto teve várias das suas referências do meio-campo em ação nesta janela. Entre eles Uribe, que irá regressar depois de uma longa viagem que o levou à Coreia do Sul e ao Japão. O médio colombiano acumulou 180 minutos de jogo nessas partidas particulares. Também Grujic foi indiscutível no meio-campo da sua seleção, titular em ambas as vitórias, frente a Lituânia e Montenegro, que deram à Sérvia um arranque perfeito na corrida ao Euro 2024.

O lateral Zaidu foi também totalista na dupla jornada da Nigéria de qualificação para a CAN, frente à Guiné Bissau. No Irão, Taremi marcou de penálti no empate com a Rússia e voltou a jogar os 90 minutos no particular desta terça-feira com o Quénia. O último jogador portista a entrar em campo nesta janela de seleções é Stephen Eustáquio. Depois de ter jogado 70 minutos na vitória sobre Curaçao para a Liga das Nações da Concacaf, que garantiu o apuramento do Canadá para a Gold Cup do próximo verão, o médio defronta as Honduras nesta madrugada por um lugar na «final four» da competição.

Sporting: a estreia de Inácio, o exemplo de Coates e a dúvida Ugarte

Na jornada de seleções o Sporting ganhou uma estreia absoluta por Portugal. Gonçalo Inácio, já de volta aos treinos, foi titular na estreia de Roberto Martínez, somando a primeira internacionalização frente ao Liechtenstein. Depois ficou no banco frente ao Luxemburgo.

Entre os cinco jogadores que o Sporting cedeu a seleções A, três deles acumularam muitas milhas de viagem. E muitos minutos em campo. A começar por Coates, totalista nos dois jogos do Uruguai na Ásia. O capitão dos leões, que foi homenageado pelas 50 internacionalizações com a Celeste Olímpica, esteve no empate com o Japão e depois deu o exemplo a marcar um golo de cabeça no segundo encontro, a vitória sobre a Coreia do Sul. Ugarte, que jogou 76 minutos frente ao Japão, foi substituído na segunda parte dessa partida, com uma lesão num dedo, segundo explicou o selecionador interino do Uruguai.

Também Morita aproveitou a chamada ao Japão. Foi titular em ambos os jogos, primeiro frente aos seus companheiros do Sporting e depois perante a Colômbia do portista Uribe, tendo saído a dez minutos do final em ambas as partidas.

Outro jogador que regressa a Alvalade com problemas físicos é Jovane Cabral, que esteve em campo na segunda parte do empate de Cabo Verde com Essuatini, a antiga Suazilândia, mas foi dispensado de seguida, devido a uma lesão muscular.

Em grande esteve Fatawu Issahaku, que assinalou a presença nos 23 do Gana, ele que esteve no Mundial com a seleção principal, com dois golos. Um deles um enorme golo de meio-campo, antes de outro de cabeça na dupla jornada com a Argélia, que valeu o apuramento do Gana para a CAN sub-23, competição que definirá também o apuramento para os Jogos Olímpicos.

Os «leões» tinham ainda nada menos que 11 jogadores na seleção sub-19, três deles já na órbita da equipa principal. Dário Essugo foi um dos pilares da equipa nos dois primeiros jogos, que garantiram o apuramento para o Europeu, saindo do banco a seis minutos do fim na derradeira partida, a vitória sobre a Croácia. Chermiti também foi titular nas duas primeiras partidas, substituído em ambos com meia hora para jogar, enquanto Mateus Fernandes jogou de início com a Suécia e foi suplente utilizado nos dois encontros seguintes.

Sp. Braga: Al Musrati capitão e alguns minutos para Racic

O Sp. Braga teve dois jogadores em seleções A nesta janela. Al Musrati usou a braçadeira de capitão nos dois encontros da Líbia com a Tunísia na qualificação para a CAN, que se saldaram em duas derrotas. Na corrida ao Euro 2024, Racic esteve em campo cinco minutos na vitória da Sérvia sobre Montenegro, quando rendeu Mitrovic.

Os minhotos tiveram ainda Víctor Gómez e Abel Ruiz na seleção sub-21 de Espanha. Ambos foram titulares no primeiro jogo de preparação, vitória por 3-2 sobre a Suíça, enquanto no segundo, um nulo com a França, apenas Ruiz foi opção, tendo saído a meia hora do fim. Serdar e Joe Mendes também representaram as suas seleções de sub-21 – o primeiro jogou de início pela Turquia, que venceu o Kosovo, e o segundo saiu do banco para os minutos finais da vitória da Suécia sobre a Escócia.

Nas seleções nacionais, Rodrigo Gomes jogou de início pela seleção nacional sub-20 nas duas partidas da Liga de Elite, o empate com a Roménia e a derrota com a Chéquia.