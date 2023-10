Depois de uma temporada no Famalicão, Santiago Colombatto mudou-se para os espanhóis do Real Oviedo. Eleito o jogador do mês do clube, o médio argentino defendeu que a segunda divisão espanhola está num patamar superior à Liga portuguesa com exceção aos ditos três grandes.



«Na segunda divisão há mais nível do que na primeira de Portugal, com exceção a FC Porto, Benfica ou Sporting. É uma liga muito difícil», referiu o jogador aos meios do clube que representa por empréstimo do Club León.



Colombatto disputou 43 jogos pelos famalicenses em 2022/23, tendo anotado cinco golos e feito sete assistências. O futebolista, de 27 anos, foi acusado de racismo por Pepe durante o FC Porto-Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, acabando por ser absolvido posteriormente.