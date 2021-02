José Gomes, jovem avançado da formação do Benfica, vai prosseguir a carreira no Cherno More, anunciou esta segunda-feira o clube búlgaro, sem revelar pormenores sobre o acordo.

O jovem avançado já tinha estado cedido, na época passada, primeiro ao Portimonense, depois aos polacos do Lechia Gdansk, mas esta temporada foi reintegrado na equipa B do Benfica, tendo somado oito jogos na II Liga, sem ter marcado qualquer golo.

O jovem avançado, também conhecido por Zé do Golo, já foi apontado como um dos mais promissores jogadores da formação do Benfica, depois de se destacar como melhor marcador do Europeu de sub-17, em 2016, ano em que se estreou na equipa principal, pela mão de Rui vitória.