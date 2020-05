O Corinthians garantiu esta terça-feira que um eventual regresso do brasileiro Yony González ao Benfica está fora de questão e que o jogador vai permanecer no Brasil, pois faz parte dos planos do Timão para o futuro.

O avançado colombiano, de 25 anos, foi contratado pelos encarnados no último mês de janeiro, com contrato válido até 2024, mas foi cedido de imediato a título de empréstimo ao Corinthians que ficou com uma cláusula de opção de compra obrigatória em junho. E, ao contrário do que afirmou o empresário do jogador, os responsáveis do clube de São Paulo tencionam mesmo cumprir o negócio como estipulado e ficar com o jogador a título definitivo.

Gianluca de Franco, agente de Yony González, deixou a possibilidade de um regresso ao Benfica caso o clube brasileiro não acionasse a cláusula. «O Corinthians pode comprá-lo no final de junho. Caso tal não aconteça, poderemos regressar ao Benfica, clube com o qual ele tem mais quatro anos de contrato», explicou o empresário colombiano ao portal Gol Caracol.

O Corinthians veio a público rapidamente desmentir essas declarações e, pouco tempo depois, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Timão, revelou que o avançado entra nos planos da equipa e que o emblema paulista vai mesmo cumprir o negócio como ficou estabelecido com o Benfica, negando a possibilidade do regresso à Luz por parte do colombiano.

«Isso não existe. Temos um contrato assinado que prevê a compra obrigatória no meio do ano», afirmou o dirigente do Corinthians em declarações ao GloboEsporte.

Yony González foi contratado pelo Benfica ao Fluminense no início de 2020 e assinou por quatro temporadas. O jogador não chegou a representar os encarnados pois foi imediatamente cedido ao Corinthians, tendo cumprido no campeonato paulista quatro jogos, sendo que apenas um deles completo.