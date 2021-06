Pronto para viver um mercado de verão agitado, o FC Porto tem referenciado, entre outras opções para o meio-campo, o jovem brasileiro Bruno Praxedes. O Maisfutebol sabe, inclusive, que os contatos com o Internacional de Porto Alegre já foram iniciados.

Numa primeira consulta, os dragões mostraram-se dispostos a avançar com uma proposta de aproximadamente cinco milhões de euros. O Colorado, por sua vez, quer oito milhões de euros. As conversas continuam em andamento.

Apesar da diferença de valores neste momento, o emblema brasileiro pode muito em breve vir a reduzir o pedido, visto que precisa encaixar cerca de 15 milhões de euros em vendas de jogadores em 2020.

Aos 19 anos, Praxedes é internacional sub-20 e foi um dos principais destaques do Internacional na temporada passada. Com a mudança no comando técnico (Abel Braga saiu para entrar Miguel Ángel Ramírez), o médio perdeu espaço na equipa.

Peglow ainda interessa

Além de Praxedes, o FC Porto tem uma negociação em andamento para garantir o empréstimo do extremo Peglow, também do Internacional, que inicialmente seria usado na equipa B. Os dragões querem uma opção de compra de cinco milhões de euros, mas os brasileiros já avisaram que esperam um valor superior. Até agora, não houve avanços nas tratativas do futuro do jogador de 19 anos.