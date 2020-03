O adiamento do Euro 2020 por um ano desanuviou o calendário, assumindo como prioridade a tentativa de concluir as competições de clubes, com mais um mês e meio para gerir. É uma janela considerável, ainda que seja difícil perceber se será suficiente para cumprir todo o calendário, no meio da incerteza que persiste quanto à propagação do novo coronavírus na Europa, e no mundo. Entre os grandes campeonatos, Portugal está numa situação menos complexa nesta altura. Com dez jornadas da Liga por disputar, um cenário em que fosse possível retomar o campeonato antes do final de maio permitiria um desfecho ainda em junho.

A UEFA, a Associação Europeia de Clubes e a Fifpro definiram, para lá do adiamento do Europeu, várias linhas de orientação com foco na conclusão da época 2019/20 até 30 de junho, a data regulamentar de duração da época, mas também o dia de referência do final de muitos contratos de jogadores. Ainda que também para essas questões, perante as circunstâncias excecionais que se vivem, possa ser encontrada uma solução que assegure alguma flexibilidade. A FIFA já abriu a porta a alterações ao Regulamento de Transferências, para proteger jogadores e clubes nesta conjuntura. A resolução conjunta que os três organismos apresentaram aponta 30 de junho como a data de referência para terminar a época, mas admite que esse prazo possa ser ultrapassado. Para isso deixou já em aberto alterações nas fases de qualificação das competições europeias de 2020/2021.

A palavra de ordem é flexibilidade, e para isso o acordo prevê divisões menos estanques entre datas de competições, como por exemplo a possibilidade de haver jogos de competições europeias ao fim de semana e jornadas de campeonatos nacionais durante a semana, o que será extensível a semanas em que estão previstas rondas europeias. Uma medida que pode ajudar a articular datas, sobretudo para as equipas com calendários mais sobrecarregados.

Além de todos os campeonatos nacionais, ainda falta jogar-se grande parte da fase a eliminar das competições europeias: quatro jogos dos oitavos de final, mais os quartos, as meias e a final da Liga dos Campeões, e a Liga Europa a partir dos oitavos de final, excetuando os seis jogos da primeira mão que se realizaram antes da suspensão.

Nos campeonatos nacionais está tudo em jogo e é muito: não apenas a decisão sobre o campeão de cada país mas também o acesso às competições europeias e as descidas e subidas. Nos últimos dias avançaram-se várias hipóteses de cenários alternativos para o desfecho das competições, mas qualquer um deles levantaria uma série de questões adicionais de desfecho imprevisível. O sinal dado nesta quarta-feira pela UEFA, depois de falar com todas as Federações, bem como pelos representantes dos clubes e dos jogadores, foi claro no sentido de dar prioridade à normal conclusão dos campeonatos, fazendo o que está ao seu alcance para tentar que uma situação absolutamente inédita tenha o desfecho mais natural possível.

Com estes novos dados na mesa, o Maisfutebol olhou para o cenário nos principais campeonatos europeus. No caso português, a expectativa mais recente das autoridades, expressa pelo primeiro-ministro António Costa, é de que a «curva epidemiológica» continue a crescer até final de abril e só então entre numa fase descendente.

No início de maio estarão sete jornadas da Liga atrasadas. Com todos os clubes portugueses já afastados das competições europeias, não há nenhum impedimento de calendário para ocupar não apenas os fins de semana mas também as datas a meio da semana. Se o campeonato fosse retomado no fim de semana de 3 de maio, jogando-se jornadas a meio da semana, as dez rondas que faltam podiam ser concluídas até 3 de junho, uma quarta-feira. E haveria tempo para jogar a final da Taça de Portugal, logo no fim de semana seguinte, ou na quarta-feira 10 de junho, o feriado do dia de Portugal, ou ainda mais tarde. A decisão do Jamor, entre Benfica e FC Porto, estava inicialmente agendada para 24 de maio, com a Liga a terminar a 17 de maio.

Nesse cenário de retoma do início de maio haveria tempo e até folga para gerir o calendário, ainda que fosse sempre necessário recorrer a alguma data a meio da semana para não entrar em julho. Até seria eventualmente possível enquadrar no calendário a data que a UEFA «pré-reservou» para seleções: o organismo reagendou para o início de junho, ainda que «sujeito a revisão da situação», os jogos de seleções que não vão realizar-se em março.

Caso a retoma aconteça mais tarde, se ocorrer até 25 de maio ainda é possível manter em Portugal o cenário de jogos de três em três dias, para terminar antes do final de junho. Um cenário mais negativo na evolução da pandemia e na manutenção das restrições voltaria, evidentemente, a colocar tudo de novo em causa.

As coisas são mais complicadas nas grandes Ligas europeias. Num cenário de reatar das Ligas no início de maio, haverá 18 datas possíveis até 30 de junho, compreendendo fins de semana e jornadas a meio da semana. Para alguns dos principais campeonatos pode ser curto. E depois há ainda a enorme incógnita sobre a condição de cada equipa, quando algumas delas, nomeadamente em Espanha e na Itália, têm nesta altura vários elementos infetados com a Covid-19.

A Liga que está mais atrasada é a Serie A, mas em todas elas há ainda equipas envolvidas nas competições europeias – o que vai requerer para algumas quatro, cinco ou seis datas adicionais de jogos, dependendo do ponto em que estavam antes da suspensão, e naturalmente de se apurarem ou não para as fases seguintes. Além disso, em alguns desses países há ainda partidas de Taça e até de Taça da Liga ainda por jogar.

Um breve ponto de situação para cada uma das grandes Ligas.

Itália

No país europeu mais cedo e mais dramaticamente afetado pelo coronavírus, estão doze jornadas de campeonato por disputar. E há oito equipas que ainda têm mais um jogo em atraso, portanto 13 partidas por fazer. A suspensão da Serie A foi determinada até 3 de abril, mas no atual cenário não é plausível que o regresso aconteça nessa altura.

Além disso, Juventus e Nápoles estão na Liga dos Campeões, ambos com o jogo da segunda mão dos oitavos de final ainda por disputar, enquanto Inter e Roma ainda não começaram a jogar os oitavos de final da Liga Europa.

Depois há ainda as meias-finais da Taça de Itália por decidir, uma vez que os jogos da segunda mão (Juventus-Milan e Nápoles-Inter) foram igualmente adiados devido à pandemia.

Inglaterra

Com nove jornadas por disputar, mais dois jogos ainda em atraso, a Premier League não seria à partida o campeonato em situação mais complicada, mas a indefinição que se arrastou no país em relação à abordagem ao combate ao surto pode vir a representar um atraso adicional, quando a prova está suspensa para já até 3 de abril. A Premier League tem agendada para quinta-feira uma reunião em que procurará articular com os clubes o que fazer daqui para a frente.

Restam quatro equipas inglesas nas provas europeias, com o Manchester City e o Chelsea a meio dos oitavos da Liga dos Campeões, tal como o Manchester United e o Wolverhampton na Liga Europa.

A Taça de Inglaterra também pode ajudar a complicar a calendarização, uma vez que ainda vai entrar na disputa dos quartos de final, que envolvem três das equipas ainda na Europa: Manchester United, City e Chelsea.

Espanha

Faltam 11 jornadas de campeonato, com a Liga suspensa inicialmente por duas semanas, num prazo que deverá ser prolongado.

Há cinco equipas espanholas envolvidas nas competições europeias, em fases diferentes. O At. Madrid já está nos quartos de final da Champions, Barcelona e Real Madrid ainda têm um jogo dos oitavos por disputar e Sevilha e Getafe ainda terão de começar a decidir os oitavos de final da Liga Europa.

Quanto à Taça do Rei, falta disputar a final integralmente basca entre Real Sociedad e At. Bilbao, com data ainda por definir. A Federação já assumiu que só quer fazê-la quando puder ter público nas bancadas.

Alemanha

A Bundesliga tem nove jornadas ainda por disputar, quando foi suspensa, por agora, até 2 de abril. Uma data que também deverá ser revista.

Na Europa estão ainda cinco equipas. O Leizpig já está nos quartos da Liga dos Campeões e o Bayern Munique vai a meio da decisão dos oitavos, enquanto Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt e Wolfsburgo ainda não começaram a jogar os oitavos de final da Liga Europa.

A Taça da Alemanha ainda tem as meias-finais por disputar, com três dos clubes ainda na Europa: Bayern Munique e E. Frankfurt, mais o Bayer Leverkusen.

França

São 10 as jornadas por jogar na Ligue 1, suspensa por agora «até nova ordem».

Na Europa estão o PSG, já com a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões garantida, bem como o Lyon, a meio da decisão dos oitavos, frente à Juventus.

Mas estão ainda por jogar a final da Taça da Liga, entre PSG e Lyon, bem como da Taça de França, que envolve igualmente o PSG, frente ao Saint-Etiènne.