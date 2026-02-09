Maracás, central do Moreirense, foi eleito melhor defesa do mês de janeiro da Liga, recolhendo 14,29 por cento dos votos dos treinadores e destacando-se à frente do portista Kiwior (11,61 por cento) e do estorilista Kevin Boma (10,71 por cento).

O carismático central brasileiro, a cumprir a terceira temporada em Moreira de Cónegos, foi titular em quatro dos cinco jogos que a sua equipa realizou no primeiro mês de 2026, tendo marcado golos decisivos nos triunfos sobre o Tondela (1-0) e Santa Clara (1-0), além de ter alinhado também no triunfo sobre o AVS (2-0) e na derrota diante do Alverca (1-2).