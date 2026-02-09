Liga: Maracás marcou dois golos e foi eleito melhor defesa do mês de janeiro
Central do Moreirense foi titular em quatro jogos no primeiro mês de 2026
Maracás, central do Moreirense, foi eleito melhor defesa do mês de janeiro da Liga, recolhendo 14,29 por cento dos votos dos treinadores e destacando-se à frente do portista Kiwior (11,61 por cento) e do estorilista Kevin Boma (10,71 por cento).
O carismático central brasileiro, a cumprir a terceira temporada em Moreira de Cónegos, foi titular em quatro dos cinco jogos que a sua equipa realizou no primeiro mês de 2026, tendo marcado golos decisivos nos triunfos sobre o Tondela (1-0) e Santa Clara (1-0), além de ter alinhado também no triunfo sobre o AVS (2-0) e na derrota diante do Alverca (1-2).
