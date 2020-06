Matheus Pereira vai render mais 9,5 milhões de euros ao Sporting, além dos 500 mil euros que o West Bromich já tinha pago inicialmente pelo acordo de empréstimo. O jogador luso-brasileiro de 24 anos tinha uma cláusula de compra obrigatória caso cumprisse trinta jogos no Championship e esse número foi alcançado este sábado quando o jogador formado nos leões entrou em campo, como titular, frente ao Birmingham.

Já na véspera deste jogo, o treinador Slaven Bilic já tinha abordado a possibilidade de Matheus Pereira ficar a título definitivo no West Brom. «Estamos fascinados com ele. É um acordo fantástico», destacou.

Matheus Pereira já tinha 29 jogos no Championship e este sábado acabou por chegar aos trinta num jogo que terminou sem golos. Um empate que permitiu ao West Brom alcançar o Leeds no topo da classificação e ainda aumentar a vantagem sobre o Fulham na luta pela promoção direta à Premier League.

Full-time at The Hawthorns.



We had a late flurry of chances towards the end, but it finishes goalless on our return to @SkyBetChamp action.#WBABIR pic.twitter.com/7rAwMcAAba