Mattia Perin esteve muito perto de reforçar o Benfica e antes de viajar para Lisboa aconselhou-se com Cristiano Ronaldo.



«O Ronaldo é arrogante? Não. No verão passado, quando fui para Lisboa assinar pelo Benfica, que acabou por não acontecer, ele ajudou-me a encontrar casa e disse-me que estava a fazer uma grande escolha. Falou muito bem de mim», começou por dizer em conversa com o guarda-redes Roberto Stillo, nas redes sociais.



O internacional transalpino prosseguiu os elogios ao avançado português da Juventus.



«Ele está sempre disponível para qualquer um dos companheiros. É verdadeiramente um jogador de topo», acrescentou.



Perin chegou a fazer exames médicos no emblema encarnado, mas uma lesão no ombro acabou por inviabilizar a transferência.