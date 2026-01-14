A transferência de Andrew do Gil Vicente para o Flamengo está cada vez mais perto de ser acertada. O guardião brasileiro aterrou no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, durante a madrugada portuguesa.

O jogador foi surpreendido por vários adeptos do clube no aeroporto, que até exibiram tarjas de apoio para o guarda-redes. Num vídeo partilhado nas redes sociais, Andrew teceu breves declarações:

«Estou muito feliz pela oportunidade, agradeço a Deus. Vamos trabalhar e conquistar muitos títulos. Filipe Luís a assistir o meu jogo contra o FC Porto? Fiquei feliz com esse momento, contratar em Portugal não é fácil», afirmou.

O Maisfutebol sabe que a transferência ficou acordada em 1,5 milhões de euros mais dez por cento de uma futura venda. O jogador estava em final de contrato em Barcelos.