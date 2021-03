O triunfo sobre o Santa Clara, nesta sexta-feira, garantiu um feito inédito na história do Sporting: nunca o emblema leonino tinha somado 22 jornadas sem perder.

A equipa de Ruben Amorim tinha igualado o registo de 1981/82, mas essa formação orientada por Malcom Alisson tinha perdido precisamente na 22.ª ronda, frente ao Boavista.

Agora o Sporting supera esse registo, ao completar 22 jornadas sem perder: 18 vitórias e 4 derrotas.

Este é, portanto, um registo histórico de invencibilidade do Sporting no campeonato, ainda que não seja o recorde global, já que existiram alguns percursos imaculados na história do campeonato, nomeadamente alguns campeões (o Benfica de 1972/73 e o FC Porto de 2010/11 e de 2012/13, em 30 jornadas).