Emanuel Simões é o novo diretor desportivo do Santa Clara, oficializou na tarde desta quarta-feira a SAD do emblema açoriano.

O técnico de 42 anos integra, desde o início desta temporada, o Conselho de Administração da sociedade da equipa que disputa a I Liga, enquanto vogal e administrador executivo.

«A Santa Clara Açores – Futebol S.A.D. vem por este meio comunicar que as responsabilidades do cargo de diretor desportivo da equipa de futebol profissional serão assumidas pelo elemento do conselho da administração da SAD, Emanuel Simões. O novo responsável pela pasta de futebol profissional do Santa Clara traz no currículo experiência e vivências como treinador e dirigente, apresentando valências em ambas as realidades que consideramos adequadas para a nossa instituição», refere, sem mais, a SAD do Santa Clara, em nota oficial.

Quem é Emanuel Simões?

Natural de Barcelos, Emanuel José Campos Simões tem um currículo de treinador durante os últimos 15 anos. Passou pelo comando técnico do Merelinense em 2020/2021, no Campeonato de Portugal, tendo também passagens anteriores pela AD Oliveirense, Vizela, Maria da Fonte, entre outros.

Simões é, de resto, um velho conhecido do atual presidente do Conselho de Administração da SAD do Santa Clara, o turco Ismail Uzun.

Quando Emanuel treinou a AD Oliveirense, na época 2017/2018, Uzun passou pela presidência da SAD do clube do concelho de Famalicão, entre 2017 e 2018.

Emanuel Simões rende assim João Ferreira nas funções de diretor desportivo.