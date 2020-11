Tiago Pinto vai deixar as funções de diretor do futebol do Benfica.

O ainda diretor do futebol encarnado já foi oficializado como novo diretor geral da Roma, tendo o Benfica também oficializado a saída, mas com a ressalva que Tiago Pinto vai manter-se em funções na Luz até 31 de dezembro.

O dirigente recebeu uma proposta da Roma, que considera irrecusável, tendo informado a direção de Luís Filipe Vieira de que a pretendia aceitar, no que foi incentivado pelo Benfica a aproveitar a oportunidade.

Nesse sentido, Tiago Pinto muda-se para a Itália para trabalhar com Paulo Fonseca: o novo diretor geral começa a trabalhar na Roma no dia 1 de janeiro de 2021, vai supervisionar todas as componentes desportivas do clube e vai reportar ao presidente Dan Friedkin.

Tiago Pinto, de 35 anos, entrou no Benfica como assessor das modalidades, em 2012, tendo sido sempre uma pessoa próxima do presidente Luís Filipe Vieira, que lhe elogiava a dedicação e capacidade de trabalho. Em 2017, com a saída de Lourenço Coelho, assumiu a pasta de diretor do futebol encarnado.