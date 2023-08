O Famalicão recebe nesta segunda-feira o Moreirense (20h15), no jogo de encerramento da 2.ª jornada da Liga 2023/24. João Pedro Sousa admite que a sua equipa teve «uma semana feliz.

«Foi uma semana animada, feliz, mas consciente do que fizemos na primeira jornada e há muita coisa a melhorar. Percebemos o que melhorámos para chegar à vitória. Estamos conscientes que vamos defrontar um adversário diferente, que nos vai colocar problemas diferentes. Teremos de ser inteligentes para ultrapassar uma equipa difícil, que revelou índices competitivos muito diferentes», explicou o treinador, a propósito do triunfo frente ao Sp. Braga na ronda inaugural.

Iván Jaime, que falhou o duelo com a formação arsenalista, volta a ficar fora da lista de convocados. O jogador espera ser transferido até final do mês de agosto: «Não há nenhuma evolução em relação ao Iván Jaime e ele não será convocado para o jogo com o Moreirense.»

«Em casa, teremos a obrigação de dominar mais o jogo e criar mais oportunidades. Tive a oportunidade de ver o Moreirense contra o FC Porto, são uma excelente equipa e bateram-se bem contra uma das melhores equipas do campeonato. Teremos de estar muito concentrados», rematou João Pedro Sousa.