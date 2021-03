O plantel principal do FC Porto regressou ao trabalho nesta segunda-feira, com Iván Marcano a dar um passo em frente na recuperação, evoluindo para treino integrado condicionado.

No boletim clínico portista constam ainda os nomes de Mbaye (treino integrado condicionado) e Pepe (tratamento).



Sérgio Conceição vê-se privado de vários jogadores que representam as respetivas seleções nacionais: Sérgio Oliveira (Portugal); Francisco Conceição, Fábio Vieira, Diogo Costa, Diogo Leite e João Mário (Portugal, Sub-21); Medhi Taremi (Irão); Chancel Mbemba (RD Congo); Zaidu (Nigéria); Loum (Senegal); Tecatito Corona (México); Marko Grujic (Sérvia) e Nanu (Guiné-Bissau).



Carraça, Sarr, Romário Baró e Evanilson contribuíram para a vitória do FC Porto B em Mafra.