O futebolista espanhol Iván Marcano, em tratamento, foi ausência no treino desta quinta-feira do FC Porto, no Olival, no segundo dia de preparação para o dérbi com o Boavista.

O central continua como o único elemento ausente por lesão, sendo que ainda há a situação do japonês Shoya Nakajima, que tem estado em casa com a mulher e, por isso, ausente dos trabalhos presenciais com o plantel às ordens de Sérgio Conceição.

O FC Porto, que volta a treinar às 16 horas de sexta-feira, recebe o Boavista às 21h15 da próxima terça-feira, no Estádio do Dragão, em duelo a contar para a 28.ª jornada da I Liga.