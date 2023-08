Declarações do futebolista do FC Porto, Iván Marcano, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Rio Ave, em Vila do Conde, no duelo da 3.ª jornada da I Liga:

«Acho que foi um jogo bem conseguido da nossa parte, eles só tiveram uma ocasião de golo e marcaram, mas nós tivemos várias, sobretudo na primeira parte. Não conseguimos e depois foi difícil, mas na compensação conseguimos dar a volta ao resultado.»

«A chave, para mim, foi sermos persistentes, tentar conseguir os golos, apesar de as coisas não estarem a correr bem na segunda parte. Mas tivemos confiança em nós mesmos e acho que foi o mais importante.»