O médio do Marítimo Iván Rossi testou positivo à covid-19 e já não treinou com a equipa esta segunda-feira, confirmou fonte do clube à agência Lusa.

O jogador argentino é o oitavo caso no emblema madeirense, mas nem tudo são más notícias para Vasco Seabra. Seis jogadores já recuperaram e estiveram presentes no treino. Edgar Costa, Beltrame, Diogo Mendes, Rúben Macedo, Pelágio e Ricardinho estão de volta às opções e podem ser utilizados na próxima partida, diante do Portimonense.

A mesma fonte do clube adianta que o lateral Fábio China continua sem alta médica, mas deve voltar ao ativo nos próximos dias.

O Marítimo joga em Portimão no domingo, em jogo da 17.ª jornada da Liga.