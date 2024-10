Ivan Zlobin esteve em destaque no empate do Famalicão em casa do Rio Ave (1-1), esta sexta-feira, e aproveitou a flash interview para enviar uma mensagem a sentida ao filho de Daniel Guimarães, antigo guarda-redes do Nacional que morreu aos 37 anos, vítima de uma doença oncológica.

«Gostava de deixar algumas palavras à família do Daniel Guimarães. Os meus grandes sentimentos, isto é muito duro. Era meu colega, um guarda-redes. Vi que o filho dele tem paixão pelo nosso trabalho de guarda-redes e, antes do jogo, decidi ir com tudo para este miúdo continuar a trabalhar, a fazer defesas», começou por dizer o guardião russo, que foi eleito o melhor em campo, aos microfones da Sport TV.

«Vai correr tudo bem, grande força para ti!», completou.