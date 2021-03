Figura: Ivo, «O deloquerador»

Abriu o marcador em ambas as partes do jogo, e com finalizações de grande qualidade. Esteve quase sempre em jogo, e quando não esteve, tratou de o ir procurar, mostrando pujança física e também boa leitura dos momentos de jogo. Contou com algumas facilidades, mas não se deslumbrou na hora da decisão.

Momento: minuto 50, 3-0..

As esperanças madeirenses em voltar a entrar na discussão do resultado esfriaram quase por completo com o 3-0, anotado por Ivo Rodrigues, cinco minutos depois do início da etapa complementar.

Outros destaques:

Rodrigo Pinho

Final de tarde para esquecer por parte do melhor marcador do Marítimo. Atirou uma grande penalidade ao lado da baliza e não conseguiu demonstrar a habitual eficácia com classe na cara do guarda-redes, em duas boas ocasiões.

Milson

O jovem angolano liderou o ataque no melhor momento do Marítimo, durante cerca de meia hora.Facilitou muito no segundo golo do Famalicão.

Anderson

Marcou dois golos, mas não tivesse Ivo Rodrigues marcado outros tantos nos momentos em que o fez e com maior qualidade na execução, e Anderson poderia muito bem ter sido a figura do jogo.

Ugarte e Gil Dias

O médio e o extremo brilharam as assistências para golo e também nos muitos desequilíbrios que conseguiram provocar sempre em prol do coletivo.