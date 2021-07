Bruno Alves está de saída do Famalicão, apurou o Maisfutebol.



O internacional português prepara-se assim para deixar os famalicenses 19 dias depois de ter chegado e de ter assinado um contrato de dois anos. O experiente defesa teve um desentendimento com o técnico Ivo Vieira, conforme o Record noticiou e o nosso jornal confirmou, o que em parte motivou a sua saída.



Com a ida para os minhotos, Bruno Alves iria seguir as pisadas do pai, Washington Alves, que jogou no clube em 1984/85.



Contactado pelo Maisfutebol, o Famalicão recusou comentar o tema. Na próxima sexta-feira, Ivo Vieira vai antecipar em conferência de imprensa o jogo contra o Feirense, referente à primeira fase da Taça da Liga, e certamente terá oportunidade de abordar o sucedido.



Aos 39 anos, Bruno Alves conta com passagens por FC Porto, Zenit, Fenerbahçe, Cagliari, Rangers e Parma, clube que representou nas últimas três épocas.