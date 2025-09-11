Na antevisão ao embate entre os recém-promovidos, Ivo Vieira, treinador do Tondela, confessou que a visita ao reduto do Alverca será difícil, na quinta jornada da Liga, mas é lá que espera alcançar a primeira vitória no campeonato.

A viagem ao reduto do Alverca

«Vai ser uma deslocação difícil. É encarar o jogo como um ponto de partida para o que trabalhámos e procurámos arduamente para conseguir conquistar a primeira vitória no campeonato, sabendo que há uma equipa do outro lado também com muita qualidade».

O mercado e o atual plantel

«Já foi possível trabalhar um grupo fechado, o que ajuda a criar mais coesão. Mas tentamos que eles se integrem e se conheçam o mais rápido possível e sejam mais competitivos a cada dia».

«Está um grupo mais forte e coeso. A qualidade em treino aumentou. Tínhamos essa qualidade e aportamos ainda mais e acho que nós vamos crescer como equipa e dar respostas em jogo melhores ainda das que temos dado. Está um grupo mais consistente».

Todos disponíveis, mas nem todos vão a jogo

«A competitividade dentro do plantel está muito forte e muito saudável e isso satisfaz muito. Neste momento, infelizmente, não tenho espaço para levar a jogo todos os jogadores que quero».